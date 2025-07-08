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Şahali’den Kooperatif Yasası hakkında açıklama: Toplumsal yarar en temel motivasyonumuz

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Kooperatiflere finansal kolaylık sağlamayı amaçlayan yasa tasarısında yer alan geçici maddeye dair oluşan kaygılar üzerine açıklama yapan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, düzenlemenin netleştirileceğini ve toplumsal yararın öncelikli olduğunu belirtti.
Şahali’den Kooperatif Yasası hakkında açıklama: Toplumsal yarar en temel motivasyonumuz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili kamuoyunda süren tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Şahali, tartışmaların odağında yer alan geçici maddeye dair endişeleri anladıklarını ve Meclis Genel Kurulu'nda gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirtti.

Şahali açıklamasında, yasa tasarısının özünde, kooperatifleri finansal olarak rahatlatmayı ve kredi maliyetlerini düşürerek üyelere daha uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçladığını vurguladı. Tasarının bu yönüyle ilgili herhangi bir tartışma bulunmadığını dile getiren Şahali, ilgili düzenlemenin komiteden oybirliğiyle geçtiğini ifade etti.

Tartışmalara neden olan kısmın geçici madde olduğunu belirten Şahali, “Mevcut yasa tasarısı, kapsam dışı bırakılan ve fondan kredi alma hakkı olmayan kooperatiflerin ödenmemiş kredilerinin yasal takibini mümkün kılmayı hedefliyor. Ancak bu geçici maddenin farklı anlamlara çekildiği ve çeşitli kaygılara yol açtığı görülmektedir” dedi.

Şahali, yasaların açık ve net olması gerektiğini belirterek, Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak görüşmeler sırasında herhangi bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde gerekli düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.

Açıklamasının sonunda ise kamuoyuna katkı koyan herkese teşekkür eden Şahali, “Bu konuda görüş, eleştiri ve öneri yapan herkese içtenlikle teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

 

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