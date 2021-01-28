Şahiner:''Pandemi Hastanesine güvenmeyin''

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya üzerinden Koronavirüs vakaları ve yerel bulaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Şahiner'in açıklaması şu şekilde:

Başından uyardık, önlem almazsak, bu krizi yönetemezsek daha zor günler yaşayacağız dedik. Yapmış olduğumuz uyarılarda haklı çıkmaktan ve toplum sağlığının büyük bir tehlike içerisinde bulunduğu bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Keşke yanılsaydık. Muhalefet olarak defalarca uyardık. İç bulaş sayısını arttırmak gibi bir lüksümüz yoktur. Sağlık altyapımız bunu karşılayabilecek kapasitede değildir. Yeni açılan yüz yataklı pandemi hastanesine güvenmeyin. Gerekli tedbirler zamanında alınmazsa bu hastane iki günde dolar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi koridorları bile ihtiyaca cevap vermez dedik.

Maalesef dediğimiz yere doğru hızla gidiyoruz. Toplum olarak artık hükümete güvenimiz kalmadı. Kaosun ve tedirginliğin kol gezdiği ülkemizde, kendi kendimizi korumaktan başka çaremiz yoktur. Bugünden sonra önce sağlık, gerisini hallederiz