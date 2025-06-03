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SON DAKİKAİBB’ye 5. Dalga operasyonu: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi; 1 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest

Sahte belge ile Kalkınma Bankası'ndan kredi aldı!

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Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi evrak sahteleme”, “Sahtekarlıkla kredi ve kayıt temini” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı İ.K mahkemeye çıkarıldı.
Sahte belge ile Kalkınma Bankası'ndan kredi aldı!

Polis memuru Nezvat Gün mahkemede olguları aktardı.

Gün, 2019 yılında Bukka Foot Trading Ltd. İsimli işletmenin ortaklarından olan zanlının bir yıllık kira sözleşmesini, on yıl olarak sahteleyip, Kalkınma Bankası’ndan kredi çektiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının M.O.’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 Mayıs 2025 tarihinde bu suçu işlediğinin tespit edildiğini, önceki gün Lefkoşa’da yakalandığını belirtti.

Nevzat Gün, soruşturmanın devam ettiğini, söz konusu kira sözleşmesinin emare  alındığını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, incelenecek evraklar olduğunu kaydeden polis, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi

 

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