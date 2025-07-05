Sahte belgeyi İçişleri Bakanlığı'na verdi...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Yılmaz olayla ilgili bulguları aktardı. Yılmaz huzurda bulunan zanlı S.J.P'nin 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 09:00 raddelerinde annesi adına oturma izni alabilmek için Girne Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi tarafından hazırlanan pasaport fotokopisi üzerindeki yazıları sahteleyip polis adına imza atarak sahtelemiş olduğu bu belgeyi Lefkoşa'da İçişleri Bakanlığında tedavüle sürerek sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs ettiğini mahkemeye aktardı. Polis görevli memurların konu evrakın sahte olduğunu alması üzerine olayın polisin bilgisine getirildiği ve zanlı S.J.P'nin derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan emareler olduğu, zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.