Sahte belgeyle araç devri yapan iki kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 23 Eylül’de resmi evrak sahteleyerek araç devir işlemi yapan iki kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, A.Ö.(E-24) ve E.H.’nin (E-51), tasarrufu kendilerine bırakılan başka bir şahsa ait araç için sahte araç devir formu düzenleyip ilgili daireye vererek, aracı E.H’ye ait araba galerisi adına kaydettiğinin tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında A.Ö. ve E.H.’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
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