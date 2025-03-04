Sahte Diploma Davası Ağır Ceza'ya havale edildi!

KSTÜ’deki "Sahte Diploma" Soruşturmasında İlk Tahkikat Tamamlandı
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen "sahte diploma" soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel ile üniversitenin genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz’ün davasında bugün ilk tahkikat duruşması yapıldı.
Mahkeme, delilleri değerlendirerek davanın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine karar verdi. Dava, 18 Mart 2025 tarihinde ağır ceza mahkemesinde görülmeye devam edecek.
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