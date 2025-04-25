Sahte Diploma ile anılan Emrah Yeşilırmak açıklama yaptı!

Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı siyasilerin belirli konuları ya da kişileri ısrarla gündemde tutma eğiliminin arkasında stratejik ya da kişisel nedenler olabileceğini belirtti.

Yeşilırmak, bu durumu “saplantı” olarak tanımlayarak, “Bir düşünceye, kişiye ya da meseleye aşırı odaklanma, ondan kopamama halidir,” ifadelerini kullandı. Söz konusu yaklaşımın bazen halkın bilinçaltında suçlu algısı yaratmak için bilinçli bir strateji olarak uygulandığını belirten Yeşilırmak, bazen ise bu durumun geçmişte yaşanan kırılmalar, küçük düşürülme ya da intikam arzusuna dayalı kişisel bir takıntı haline gelebileceğini vurguladı.

Yeşilırmak, siyasette bu tür saplantılı yaklaşımların kamuoyunu yanıltabileceği uyarısında bulundu.