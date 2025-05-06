  • BIST 9185.77
  • Altın 4190.633
  • Dolar 38.6019
  • Euro 43.7812
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail, Gazze'ye askeri operasyonunu genişletiyor: Planla ilgili neler biliniyor?

"Sahte Diploma" meselesinde Yeşilırmak'ın dokunulmazlığı kaldırılmıyor!

» »
CTP milletvekili Ongun Talat, UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki talebin UBP’li komite üyelerinin oylarıyla reddedildiğini açıkladı.
"Sahte Diploma" meselesinde Yeşilırmak'ın dokunulmazlığı kaldırılmıyor!

CTP milletvekili Ongun Talat, UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki talebin UBP’li komite üyelerinin oylarıyla reddedildiğini açıkladı. 

İşte açıklama;

"UBP milletvekili Sn. Emrah Yeşilırmak'ın dokunulmazlığı hakkında oluşturulan komite dün itibarıyla çalışmalarını tamamladı. Hazırlanan rapor bugün Meclis Genel Kurulu'nun bilgisine sunulacak.

Komitede yapılan oylama sonucunda Sn. Yeşilırmak'ın dokunulmazlığının kaldırılması istemi UBP'li KOMİTE ÜYELERİNİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ.

Komitede CTP grubu adına görev alan üyeler olarak bizler ise içtüzüğün ortaya koyduğu kriterler ışığında ilgili milletvekilinin DOKUNULMAZLIĞININ

KALDIRILMASI yönünde oy kullandık, ayrıca ilgili rapora görüşümüzü gerekçelerimizle birlikte, ayrıntılı bir biçimde şerh düştük.

İlgili rapor ve CTP üyelerinin şerhi bugün Meclis Genel Kurulu'nda okunacak. Ancak usülen bu aşamada rapor üzerinde herhangi bir görüşme yapılamayacağı için, kamuoyunda herhangi bir kafa karışıklığına mahal vermemek adına komitenin CTP''li üyeleri olarak bu ön bilgilendirmeyi yapma ihtiyacını hissettik. İlerleyen süreçlerde, komitenin almış olduğu gizlilik kararını ihlal etmeyecek şekilde, niye bu yönde oy kullanmış olduğumuzun izahatını vereceğimizi, taşıdığımız siyasi sorumluluk gereğince halkımıza saygıyla duyururuz"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Arıklı: Limanları özelleştirme için ortaklarımızı gaza getirmeye çalıştım; olmadı06 Mayıs 2025 Salı 08:45
  • Nazlı: “Ali Kişmir’i yargılayanlar, Ayşemden Akın’ı korumuyor; bugün üçüncü kez 7/24 koruma için başvuracağız”05 Mayıs 2025 Pazartesi 17:55
  • Nisan ayı hayat pahalılığı yüzde 4,0605 Mayıs 2025 Pazartesi 16:51
  • Nikos'a İsrail'de protestolar!05 Mayıs 2025 Pazartesi 15:04
  • Askerlik düzenlemesine hükümetten ret05 Mayıs 2025 Pazartesi 14:53
  • Mehmet Harmancı: Eski meclis binamızı Lefkoşa’mıza kazandıralım05 Mayıs 2025 Pazartesi 14:33
  • Özkızan: Egemenlik İddianız Erdoğan'ın Buyruklarıyla Yerle Bir Oldu!05 Mayıs 2025 Pazartesi 10:16
  • Döviz haftaya nasıl başladı?05 Mayıs 2025 Pazartesi 10:15
  • Meclis yeni binasında toplanacak05 Mayıs 2025 Pazartesi 08:33
  • Kıbrıs Türk basınını dışlayan “Külliye” açılışı: 3 Mayıs’a kara bir leke04 Mayıs 2025 Pazar 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti