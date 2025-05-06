"Sahte Diploma" meselesinde Yeşilırmak'ın dokunulmazlığı kaldırılmıyor!

CTP milletvekili Ongun Talat, UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki talebin UBP’li komite üyelerinin oylarıyla reddedildiğini açıkladı.

İşte açıklama;

"UBP milletvekili Sn. Emrah Yeşilırmak'ın dokunulmazlığı hakkında oluşturulan komite dün itibarıyla çalışmalarını tamamladı. Hazırlanan rapor bugün Meclis Genel Kurulu'nun bilgisine sunulacak.

Komitede yapılan oylama sonucunda Sn. Yeşilırmak'ın dokunulmazlığının kaldırılması istemi UBP'li KOMİTE ÜYELERİNİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ.

Komitede CTP grubu adına görev alan üyeler olarak bizler ise içtüzüğün ortaya koyduğu kriterler ışığında ilgili milletvekilinin DOKUNULMAZLIĞININ

KALDIRILMASI yönünde oy kullandık, ayrıca ilgili rapora görüşümüzü gerekçelerimizle birlikte, ayrıntılı bir biçimde şerh düştük.

İlgili rapor ve CTP üyelerinin şerhi bugün Meclis Genel Kurulu'nda okunacak. Ancak usülen bu aşamada rapor üzerinde herhangi bir görüşme yapılamayacağı için, kamuoyunda herhangi bir kafa karışıklığına mahal vermemek adına komitenin CTP''li üyeleri olarak bu ön bilgilendirmeyi yapma ihtiyacını hissettik. İlerleyen süreçlerde, komitenin almış olduğu gizlilik kararını ihlal etmeyecek şekilde, niye bu yönde oy kullanmış olduğumuzun izahatını vereceğimizi, taşıdığımız siyasi sorumluluk gereğince halkımıza saygıyla duyururuz"