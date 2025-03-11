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Sahte doktorlar 6 gün daha tutuklu kalacak!

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Haspolat bölgesinde meydana gelen Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket, evrak sahteleme suçundan tutuklanan C.V ve B.D mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kadir Çetin mahkemeye olguları aktardı.
Sahte doktorlar 6 gün daha tutuklu kalacak!

Polis, zanlılar C.V ve B.D'nin 'Tabibler Birliği Yasasına Aykırı Hareket. Evrak Sahteleme Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme Ve Sahtekarlıkla Para Temini' suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis 04.03.2025-07.03.2025 tarihleri arasında zanlıların  tabipler birliğine üye doktor olmadıkları halde kendilerini doktor olarak tanıtıp Haspolat'ta sakın 75 yasındaki kadın S. D'nin ikametgahına giderek kendisini muayene edip serum takıp ilaç tedavisi uyguladıktan sonra bir hastane adına ilaç reçetesi yazıp Evrak Sahteleyip muayene olarak 27.000 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiklerini söyledi. Polis, olayın bilgilerine 07.03.2025 tarihinde gelmiş olup, her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, her iki zanlının suçunu itiraf edecek niteliğinde gönül ifade verdiklerini söyledi. 

Polis zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirterek, bu süre içerisinde yaptıkları soruşturma sonucu C.V'nin ilk yardım, V.D'nin ise anestezi teknikeri olarak  özel bir hastanede çalıştıklarını, 7 Kasım 2024’te ilişkilerinin kesildiğini tespit ettiklerini söyledi. Polis, ayrıca zanlının 27 bin TL parayı havale olarak aldıklarını, banka hesaplarının inceleneceğini söyledi.  Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 6 gün ek süre istedi.

Zanlıların avukatı, müvekkillerinin hastaya verdiği ilaçların reçetesiz alınabilecek ağrı kesici ne nefes açıcılar olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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