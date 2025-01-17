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Sahte dolarla kumar oynadı... Soluğu cezaevinde aldı

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Lefkoşa’da meydana gelen "Sahte Banknot Tasarrufu, Sahtelenmiş Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan İsrailli zanlı Elad Vıshnıpolsky yeniden sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Sahte dolarla kumar oynadı... Soluğu cezaevinde aldı

Polis memuru Şefik Karabardak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 15.01.2025 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi Üzerinde bulunan bir casino içerisinde, GKRY'de sakin zanlının tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 4 adet 100 Dolar'lık banknotu kumar oynamak maksadıyla görevli personele vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, aynı tarihte tutuklanan zanlının tedavüle sürmüş olduğu konu sahte olduğuna inanılan banknotların PGM sahtecilik şubesine inceleme yapılabilmesi için gönderildiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirtti. Zanlının ülkede turist vizesiyle bulunduğunu kaydeden polis, davalarında hazır olması için 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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