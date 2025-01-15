Sahte dolarları tedavüle süren zanlı: Parayı iki gün önce İsrail’den aldım

Polis memuru Mehmet Pınardan mahkemede olguları aktardı.
Polis, 15.01.2025 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi Üzerinde bulunan bir casino içerisinde, GKRY'de sakin zanlının tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 4 adet 100 Dolar'lık banknotu kumar oynamak maksadıyla görevli personele vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.
Polis, zanlının yapılan üst aramasında toplam 1570 Dolar, 3035 Euro ve 2730 TL üzerinde tespit edilerek emare zapt edildiğini belirtti.
Polis, aynı tarihte tutuklanan zanlının tedavüle sürmüş olduğu konu sahte olduğuna inanılan banknotların PGM sahtecilik şubesine inceleme yapılabilmesi için gönderileceğini kaydetti.
Pınardan, ayrıca zanlının KKTC'de ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını söyledi.
Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkemede söz alan zanlı, “Kriminal biri değilim. Parayı iki gün önce İsrail’den aldım.” dedi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
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