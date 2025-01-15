  • BIST 9707.91
  • Altın 3063.756
  • Dolar 35.4888
  • Euro 36.5997
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Sahte dolarları tedavüle süren zanlı: Parayı iki gün önce İsrail’den aldım

» »
Lefkoşa’da meydana gelen "Sahte Banknot Tasarrufu, Sahtelenmiş Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan İsrailli zanlı E.V Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Sahte dolarları tedavüle süren zanlı: Parayı iki gün önce İsrail’den aldım

Polis memuru Mehmet Pınardan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 15.01.2025 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi Üzerinde bulunan bir casino içerisinde, GKRY'de sakin zanlının tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 4 adet 100 Dolar'lık banknotu kumar oynamak maksadıyla görevli personele vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının yapılan üst aramasında toplam 1570 Dolar, 3035 Euro ve 2730 TL üzerinde tespit edilerek emare zapt edildiğini belirtti.

Polis, aynı tarihte tutuklanan zanlının tedavüle sürmüş olduğu konu sahte olduğuna inanılan banknotların PGM sahtecilik şubesine inceleme yapılabilmesi için gönderileceğini kaydetti.

Pınardan, ayrıca zanlının KKTC'de ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Kriminal biri değilim. Parayı iki gün önce İsrail’den aldım.” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bir gecede 3 kaçak15 Ocak 2025 Çarşamba 12:42
  • TIR'dan uyuşturucu ve silah çıktı15 Ocak 2025 Çarşamba 12:22
  • Acı haber... 42 yaşında hayatını kaybetti15 Ocak 2025 Çarşamba 11:50
  • 3 saatlik elektrik kesintisi olacak15 Ocak 2025 Çarşamba 11:12
  • Cumhurbaşkanlığı seçimi... Ankete göre Erhürman önde15 Ocak 2025 Çarşamba 10:58
  • Erhürman: Bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz14 Ocak 2025 Salı 20:50
  • Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak14 Ocak 2025 Salı 16:13
  • Dr. Küçük’ün 41’inci ölüm yıl dönümü: Siyasilerden mesajlar14 Ocak 2025 Salı 16:01
  • Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıkarıldı14 Ocak 2025 Salı 15:03
  • Kudret Özersay'ın Sosyal Medya Açıklaması: "150 Bin TL Tazminat Kararı"14 Ocak 2025 Salı 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti