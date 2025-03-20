Sahte Evrak ve Dolandırıcılık Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

11 Haziran 2024 tarihinde Aslanköy’de, S.S. (48) ve Y.K. (33) isimli şahısların, yurt dışında bulunan üç ayrı kişiye çalışma ön izni çıkaracaklarını söyleyerek bir şahıstan sahtekarlıkla 2.500 Euro aldıkları tespit edildi. Ayrıca, ilgili Bakanlığa ait resmi bir evrakı sahteleyerek WhatsApp üzerinden göndermek suretiyle tedavüle sürdükleri belirlendi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, zanlı olarak görülen S.S. ve Y.K. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.