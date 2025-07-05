Sahte Evrakla Oturma İzni Almaya Çalıştı

Lefkoşa’da, annesi adına oturma izni almak isteyen bir kişi, pasaport fotokopisini sahteleyip ilgili bakanlığa sundu. Zanlı polis tarafından tutuklandı.

03 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen olayda, S.J.P. (E-37) isimli şahıs, annesi adına oturma izni alabilmek amacıyla sahte evrak düzenledi. Zanlının, polis tarafından hazırlanmış pasaport fotokopisi üzerindeki yazıları değiştirerek yetkisi olmadığı halde imzaladığı ve bu sahte belgeyi ilgili bakanlığa sunduğu tespit edildi.

Sahte evrakı resmi işlemde kullanarak kayıt temin etmeye çalışan S.J.P., polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor