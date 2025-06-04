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Sahte Kira Kontratıyla Bankadan 855 Bin TL Kredi Aldı!

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Lefkoşa’da bir kişi, 10 yıllık sahte kira sözleşmesiyle bankayı dolandırarak yüklü miktarda kredi çekti.
Sahte Kira Kontratıyla Bankadan 855 Bin TL Kredi Aldı!

2019 yılı içerisinde Lefkoşa’da yaşanan olayda, 51 yaşındaki İ.K. isimli şahsın, bankadan kredi alabilmek amacıyla sahte evrak düzenlediği ortaya çıktı.

İddialara göre, İ.K. gerçekte Gemikonağı’ndaki bir binayı yalnızca 1 yıllığına kiralamasına rağmen, sahte belge hazırlayarak binayı 10 yıllığına kiralamış gibi gösterdi ve bu belgeyi bankaya sundu.

Sahte kira sözleşmesini kullanarak 855.000 TL kredi çeken İ.K.’nin, bu şekilde sahtekârlıkla kredi ve kayıt temin ettiği tespit edildi.

Polisin bilgisine gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şahıs tespit edilerek tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor

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