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Sahte resmi belge düzenleyen kişi trafik kontrolünde yakalandı

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Lefkoşa’da sahte resmi belge düzenleyerek, başkasının kimliğine bürünen bir kişi trafik kontrolünde tespit edilerek, tutuklandı.
Sahte resmi belge düzenleyen kişi trafik kontrolünde yakalandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sürücü K.D. (E-26), geçen perşembe günü saat 22.00 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durduruldu.

Polise yalan beyanda bulunup, kendisini başka bir şahıs olarak tanıtan ve başka bir şahıs adına sahte trafik cezası düzenlenmesini sağlayıp, belgede adı geçenin kimliğine bürünen K.D. tutuklandı.

Bahse konu şahsın muhaceret kontrolünde ise, ikamet izinsiz olduğu tespit edildi.

-Sahtekarlıkla 10 bin 800 ABD doları temin eden iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bu yılın Şubat ve Nisan ayları içerisinde, A.J.(E-27) ve A.J.(E-30)’nin, işçi olarak çalışmalarına rağmen dolandırmak kastıyla, bir şahsın yurt dışında yaşayan akrabalarına ön izin çıkarıp, KKTC’ye işçi olarak getireceği yönünde yalan beyanda bulundukları ve sahtekarlıkla toplam 10 bin 800 ABD Doları para temin ettikleri belirlendi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tutuklandı.

 

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