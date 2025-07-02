Sahte Yatırım Vaatleriyle 350 Bin Dolar Dolandırdı

Girne’de kendisini yatırım şirketi yetkilisi olarak tanıtan şahıs, bir kişiyi 350 bin dolar dolandırdı. Zanlı tutuklandı, soruşturma sürüyor.

Şubat ile Temmuz 2024 tarihleri arasında Girne’de meydana gelen dolandırıcılık olayında, İ.C.E. (E-32) isimli şahıs, dolandırmak kastıyla kendisini bir yatırım şirketinin yetkilisi olarak tanıttı. Gerçekte yatırım şirketi olarak faaliyet göstermedikleri halde, yatırım yapıldığı takdirde kazanç elde edileceği yönünde bir kişiye yalan beyanda bulunarak güven sağladı.

Zanlı, bu yöntemle mağdurdan toplam 350 bin Amerikan doları temin etti. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İ.C.E. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor