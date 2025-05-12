Salahi Şahiner: Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı topluma açık bir tehdittir

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girişinin önünün açılacağını savunarak, hükümete eleştirilerde bulundu. Şahiner, “Sadece bir düzenleme değil; topluma açık bir tehdittir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, “Hükümet, bugün Meclis’e taşımak istediği Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası ile halkın çıkarlarını hiçe sayarak tarihi bir sorumsuzluğa imza atmak üzeredir.” dedi.

Şahiner, yaptığı yazılı açıklamada, yasanın “sadece şans oyunlarını değil; toplumun ahlaki, sosyal ve ekonomik dokusunu da bir kumar masasına yatırdığını” savundu.

Yasanın Meclis'ten geçmesi hâlinde 5 yıl içinde kumarhane sayısının en az iki katına çıkacağının öngörüldüğünü söyleyen Şahiner, "toplumsal çözülme ve yoksulluğun daha da derinleşeceği bir sürecin temellerinin atıldığını ve devlet eliyle kumar teşvik edilerek, halkın cebindeki son kuruşun kumarhanelere aktarılmasının sağlanacağını" iddia etti.

KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girişinin önünün açılacağını, kara para denetimi yapan kamu görevlilerinin, kumarhanelerin kamera odalarına giremeyeceğini savunan Şahiner, şehir merkezlerine ve okullara 100 metre mesafeye kadar kumarhane açılabileceğini söyledi.

Ülkedeki öğrencilerin, bu alanlara fiilen erişebilir hâle geleceğini savunan Şahiner, "Suç gelirlerinin aklanması yasasına göre ağır cezalık olan fiillerin karşılığı, sadece idari para cezası olacak. Yani ağır suçlara göz yumulacak.” dedi.

“SADECE BİR DÜZENLEME DEĞİL, TOPLUMA AÇIK BİR TEHDİT”

Şahiner, bu yasanın "Sadece bir düzenleme değil; topluma açık bir tehdit olduğunu" ileri sürdü.

Kumar bağımlılığının uzmanlar tarafından "Tedavi edilmesi gereken bir hastalık" olarak tanımlandığını belirten Şahiner, görevi bu bağımlılıkla mücadele etmek olan hükümetin "Aksine yaygınlaştırmayı tercih ettiğini" savundu.

Şahiner, “Kara para aklamaya açık kapılar bırakan bu yasa; ahlaki, hukuki ve toplumsal çöküşü yasallaştırma girişimidir.” iddiasında bulundu.