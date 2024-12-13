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Salı günü yer yer şiddetli yağmur bekleniyor

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Hava bu hafta genellikle bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyrediyor, salı günü yer yer şiddetli yağmur bekleniyor.
Salı günü yer yer şiddetli yağmur bekleniyor

Hava bu hafta genellikle bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyrediyor, salı günü yer yer şiddetli yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 12 – 18 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre ülke önümüzdeki hafta alçak basınç sistemiyle serin ve nemli, periyodun son günleri ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak.

Rüzgâr, periyodun ilk günleri kuzey ve batı yönlerden diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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