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Şampiyon MTG A2 kupasına kavuştu

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Yenicami karşısında 3-2 galip gelen Mağusa Türk Gücü A2 Takımı kupasını aldı.
Şampiyon MTG A2 kupasına kavuştu

Mağusa Türk Gücü A2 Takımı geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Yenicami maçı sonrası  kupasını aldı.

Son üç sezonu şampiyonlukla tamamlayan MTG gençleri Yenicami karşısında 3-2 galip geldi.

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