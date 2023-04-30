Şampiyon MTG A2 kupasına kavuştu

Mağusa Türk Gücü A2 Takımı geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Yenicami maçı sonrası kupasını aldı.
Son üç sezonu şampiyonlukla tamamlayan MTG gençleri Yenicami karşısında 3-2 galip geldi.
Mağusa Türk Gücü A2 Takımı geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Yenicami maçı sonrası kupasını aldı.
Son üç sezonu şampiyonlukla tamamlayan MTG gençleri Yenicami karşısında 3-2 galip geldi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.