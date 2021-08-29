“Sanat Eserlerine Çocuk Bakışı” projesi ödül töreni gerçekleştirildi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İşbirliği ile gerçekleştirdiği “Sanat Eserlerine Çocuk Bakışı” projesi ödül töreni Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

KKTC genelinde ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim gören çocukların hayal güçlerini sanatla buluşturan, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirdiği “Sanat Eserlerine Çocuk Bakışı” projesi tamamlandı. “Geleceğin Yazarlarını Şairlerini Keşfediyoruz” sloganıyla düzenlenen projeye katılım belgeleri ve dereceye girenlerin ödülleri, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımıyla, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

KKTC’deki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilere ulaşılan proje kapsamında, çocuklar Lefkoşa Dereboyu’ndaki Günsel Sanat Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi Yerleşkesindeki Günsel Ofis Müzesi ve Lefkoşa Surlariçi Şehir Müzesinden seçilen eserlerden ilham alarak öykü ve şiirler kaleme aldı.

Törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli’nin konuşmalarının ardından projeye katılım belgeleri ve dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

Projeye şiir ve öyküleri ile katılan öğrenciler arasında dereceye girenler jüri üyeleri tarafından belirlendi. 6-8 yaş Dünya Grubu kategorisinde Dünya Kılıç birinci, Beren Başarı ikinci, Rafet Korkmaz üçüncü oldu. 9-11 yaş Güneş Grubu kategorisinde ise Elvin Çavuşoğlu birinci, Salih Karanfiller ikinci, Fatma Karataş ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. 12-14 yaş Galaksi Grubu kategorisinde de Melis Taluğ birincilik, Erkancan Tiken ikincilik ve Hayat Körler üçüncülük ödülü kazandı. Projeye katılım gösteren öğrenciler ise katılım sertifikası ile ödüllendirildi. Ayrıca çocukların sanatla buluştuğu proje kapsamında yazılan tüm öykü ve şiirler ise Özay Günsel Çocuk Üniversitesi tarafından hazırlanan özel bir e-kitapta bir araya getirildi.

Olgun Amcaoğlu: “Sanatla iç içe büyüyen çocukların, hayal gücü gelişmiş, özgüveni yüksek ve duyarlı bireylere dönüşerek daha iyi bir gelecek kuracaklarına inanıyorum.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen törene, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’nın açılış ve teslim töreninden gelerek katıldı. Günsel Aile Kurulu kararıyla Yakın Doğu Oluşumunun KKTC’nin 6 ilçesinde inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edeceği 6 okuldan ilki olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa 5,5 aylık bir sürede tamamlanarak Gönyeli Yenikent’te eğitime açıldı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da “Sanat Eserlerine Çocuk Bakışı” projesi için düzenlenen ödül töreninde konuşmasına Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’nın eğitime açılmasıyla ilgili sözlerle başladı. “45 yıl önce üstünde oyun oynadığımız topraklarda bugün Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa gibi özel bir eserin açılışını yaptık. Devletine inanan, sizin gibi pırıl pırıl çocuklar için yatırım yapmaktan kaçınmayan Günsel Ailesi’nin bu ülkeye ve çocuklarına ne kadar önem verdiğine hep birlikte şahit olduk” ifadesini kullandı.

Çocuklarımızın, ülkenin ve dünyanın geleceği olduğunu hatırlatan Bakan Amcaoğlu, “Sanatla iç içe büyüyen çocukların, hayal gücü gelişmiş, özgüveni yüksek ve duyarlı bireylere dönüşerek daha iyi bir gelecek kuracaklarına inanıyorum” dedi. “Sanat Eserlerine Çocuk Bakışı” projesini bu yönüyle de çok önemsediğini söyleyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, projeyi hayata geçiren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne teşekkür ederek, şiir ve öyküleri ile projeye katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Sanat ruhu zenginleştirir, olaylara daha olumlu bakmamızı ve çözüm üretme odaklı olmamıza katkı sağlar”

Konuşmasına Atatürk'ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözleriyle başlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ise “Sanat ve bilim bir kuşun iki kanadı gibidir ve toplumların ilerlemesi için mutlaka sanat ve bilim yan yana iç içe gelişmelidir” ifadesini kullandı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin kuruluşunu bir 23 Nisan hediyesi olarak duyurdukları 22 Nisan 2019'da çocuklarımızı, gelişmiş ülkelerdeki yaşıtlarıyla benzer şekilde bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında eğitim programları ile yetiştirmeyi hedeflediklerini söylediklerini hatırlatan Prof. Dr. Meriçli, “Eğlenerek öğrenen, öğrendikleriyle sorun çözen ve ürün geliştiren, yaratıcı ve girişimci bireylerle ülkeler gelişir. Biz de Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak güzel Kıbrıs’ın geleceğine güzel çocuklar yetiştirmek adına yola çıktık” dedi.

“Geleceğin Yazarlarını Şairlerini Keşfediyoruz” sloganıyla düzenledikleri “Sanat Eserlerine Çocuk Bakışı” projesini pandemi döneminde okullarından, arkadaşlarından ve sanatsal etkinliklerden uzak kalan çocuklara ulaşmak için düzenlediklerini söyleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Çocuklarımızdan sanat eserlerinden ilham alarak öykü ve şiir kaleme almalarını istedik. Çocuklarımızdan gelen eserler hayal dünyalarının zenginliğini bir kez daha keşfetmemizi sağladı. Projeye katılma özgüveni gösteren bütün çocuklarımızı tebrik ediyor, sevgiyle kucaklıyorum” ifadesini kullandı.