Sanayi Bölgesinde Hırsızlık! 13 Koli Puro Çalındı, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Alayköy Sanayi Bölgesi’nde bir işyerine girerek 13 koli puro çalan zanlı tutuklandı. Çalıntı malları piyasa değerinin altında satın alan bir işletme sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

01-03 Mart 2025 tarihleri arasında, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde gıda ve tütün ürünleri satan bir işyerine ait tuvalet penceresi kasten kırılarak açıldı. İşyerine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, içeride muhafaza edilen toplam 13 koli puroyu çaldı.

Olayın polisin bilgisine ulaşmasının ardından başlatılan soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 23 yaşındaki İ.T. tutuklandı. Yapılan ileri sorgulamada, zanlının çaldığı puroların 6 kolisini Girne’de faaliyet gösteren ve 43 yaşındaki B.M.’nin işletmeciliğini yaptığı bir içki satış yerine satmak amacıyla verdiği belirlendi.

Çalıntı puroları piyasa değerinin altında kabul eden işletme sahibi B.M. hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen purolar emare olarak alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor