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"Sanayi Holding ve Dev-İş" kitabı tanıtım söyleşileri Girne'de devam ediyor

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Fatma Türkoğlu'nun yazdığı ve Khora Yayınları'ndan çıkan "Sanayi Holding ve Dev-İş" kitabı, Lefkoşa ve Güzelyurt'un ardından Girne'de okurlarla buluşacak.
"Sanayi Holding ve Dev-İş" kitabı tanıtım söyleşileri Girne'de devam ediyor

Girne Leymosun Kültür Evi’nde 22 Mayıs Çarşamba akşamı 19.00’da yapılacak etkinliğe, yayınevi yetkilileri ve yazarın yanı sıra Sanayi Holding çalışanlarından Yılmaz Yiğit de katılacak ve anılarını paylaşacak.

Ardından katılımcılar soru ve yorumları ile söyleşiye katkı koyma ve kitaplarını yazara imzalatma imkanı bulacaklar.

KİTABIN TANITIM BÜLTENİ

Sanayi Holding deneyimi Kıbrıslı Türkler açısından uzun süren çatışmalı bir dönemden sonra üretim ile yeniden buluşmanın adı olmuştur. 1970’li ve 1980’li yıllara damgasını vuran Sanayi Holding hala kuşaktan kuşağa bir gurur öyküsü olarak anlatılır. Öykünün bir yönü özveri ile üreten bir halkın yükselen özgüvenini vurguluyorsa, diğer yönü de özelleştirme girişimlerine karşı birbirine kenetlenen emekçilerin hikayesidir.

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