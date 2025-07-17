Sanayi Odası: Asgari ücret belirleme sürecinde ekonomik ve sosyal denge esas alınmalıdır

KTSO, bu süreçte ortak akıl ve uzlaşı içerisinde hareket edilmesini temenni ederek, toplumsal refahın artırılmasına yönelik kararların alınmasını diledi.

KTSO’dan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ilk toplantısını gerçekleştirmesiyle birlikte, yeni döneme ilişkin asgari ücret belirleme sürecinin başladığı kaydedilerek, bu sürecin; çalışma barışını gözeten, yerli üretimin devamlılığını sağlayan, koruyan ve sosyal adaleti sağlayan bir anlayışla yürütülmesinin önemine işaret edildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, işletmelerin sürdürülebilirliğini, çalışanların ise yaşam standartlarını koruyacak bir ücret dengesinin tesis edilmesi gerektiğini belirterek, “İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda hem enflasyonun etkileri hem de işletmelerin artan maliyet baskıları dikkatle değerlendirilmelidir” dedi.

Sanayi sektörünün, ülke ekonomisinin kalkınmasındaki temel taşlardan biri olduğu belirtilen açıklamada, özellikle son dönemde yaşanan enerji maliyetlerindeki fahiş artış, yüksek enflasyon, kur dalgalanmaları ve üretim girdilerindeki yükselişin, işletmelerin rekabet gücünü ciddi biçimde etkilediği vurgulandı.