  • BIST 10208.98
  • Altın 4310.472
  • Dolar 40.2833
  • Euro 46.8438
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Sanayi Odası: Asgari ücret belirleme sürecinde ekonomik ve sosyal denge esas alınmalıdır

» »
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), asgari ücretin belirlenmesinde ekonomik veriler, işgücü piyasasının durumu ve üretici sektörlerin sürdürülebilirliğinin birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.
Sanayi Odası: Asgari ücret belirleme sürecinde ekonomik ve sosyal denge esas alınmalıdır

KTSO, bu süreçte ortak akıl ve uzlaşı içerisinde hareket edilmesini temenni ederek, toplumsal refahın artırılmasına yönelik kararların alınmasını diledi.

KTSO’dan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ilk toplantısını gerçekleştirmesiyle birlikte, yeni döneme ilişkin asgari ücret belirleme sürecinin başladığı kaydedilerek, bu sürecin; çalışma barışını gözeten, yerli üretimin devamlılığını sağlayan, koruyan ve sosyal adaleti sağlayan bir anlayışla yürütülmesinin önemine işaret edildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, işletmelerin sürdürülebilirliğini, çalışanların ise yaşam standartlarını koruyacak bir ücret dengesinin tesis edilmesi gerektiğini belirterek, “İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda hem enflasyonun etkileri hem de işletmelerin artan maliyet baskıları dikkatle değerlendirilmelidir” dedi.

Sanayi sektörünün, ülke ekonomisinin kalkınmasındaki temel taşlardan biri olduğu belirtilen açıklamada, özellikle son dönemde yaşanan enerji maliyetlerindeki fahiş artış, yüksek enflasyon, kur dalgalanmaları ve üretim girdilerindeki yükselişin, işletmelerin rekabet gücünü ciddi biçimde etkilediği vurgulandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KTAMS yarın Telekomünikasyon Dairesi'nin tüm şubelerinde 2 saatlik uyarı grevi yapacak16 Temmuz 2025 Çarşamba 17:03
  • T&T: Havalimanı hepimizin. El birliği ile sorunları birlikte çözelim16 Temmuz 2025 Çarşamba 16:10
  • Esendağlı: Bilirkişi raporunun gelmesiyle dava sonuçlanma aşamasına geçecek16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:40
  • Hamileliğin sonlandırılması suçundan tutuklandı, kanında kokain çıktı16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:39
  • Yerde bulduğu banka kartıyla alışveriş yaptı16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:37
  • İskele’de tespit edildi... Türkiye'ye iade edilecek16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:37
  • Bir haftada 81 kaza, 23 yaralı16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:35
  • İsias Davası: Duruşma 6 Kasım’a ertelendi16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:35
  • İsias Davası: Erhürman “Ailelerin hedefini kendi hedefimiz"16 Temmuz 2025 Çarşamba 13:20
  • Asgari Ücret toplantısından sonuç çıkmadı16 Temmuz 2025 Çarşamba 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti