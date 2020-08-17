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Şarap açacağı ile arkadaşını yaraladı

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Şarap açacağı ile arkadaşını yaraladı
Şarap açacağı ile arkadaşını yaraladı

16.08.2020 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Dikmen’de Lavinyum Sitesinde bulunan ikametgah içerisinde, T.M.M.(E-22) ve Ayodele Oluwadamılola IGIOWOYO arasında çıkan tartışma sonucunda, T.M.M. tasarrufundaki bulunan şarap açacağını, Ayodele Oluwadamılola IGIOWOYO'nun sol koluna saplamak suretiyle adı edileni yaralamıştır. Olayda yaralanan Ayodele Oluwadamılola IGIOWOYO kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. T.M.M. tutuklanmış olup,

oruşturma devam etmektedir.

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