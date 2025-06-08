  • BIST 9486.56
  • Altın 4175.093
  • Dolar 39.1971
  • Euro 44.6439
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKARusya, Ukrayna'nın ikinci büyük kentine şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısını düzenledi

Sarhoşken rahatsızlık verdiler tutuklandılar!

» »
Sarhoş olup çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı
Sarhoşken rahatsızlık verdiler tutuklandılar!

Girne bölgesinde, sarhoşken, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye  rahatsızlık verdikleri tespit edilen biri 30 diğeri ise 54 yaşındaki iki kişi tutuklandı.  

Polisten verilen bilgiye göre, Karaoğlanoğlu’nda Kervansaray Halk Plajı’nda E.L. (E-30) 397 mlgr alkollü içki tesiri altında, Alsancak’da Akıncılar Sokak’ta H.M.(E-54) de  370 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye  rahatsızlık verdiler.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çalıntı Bisikleti Takas Edip Dolandırıcılık Yaptı: Lokmacı Kapısı’nda Yakalandı07 Haziran 2025 Cumartesi 12:21
  • Kapalı Maraş'ta Rumların Deniz Bayramı kutlamalarına KKTC izin vermedi!07 Haziran 2025 Cumartesi 12:18
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimi: 34 Sürücü Rapor Edildi, 12 Araç Trafikten Men Edildi07 Haziran 2025 Cumartesi 12:18
  • Kumarhanede Kavga: Bir Kişi Ayak Bileği Kırılarak Yaralandı07 Haziran 2025 Cumartesi 12:13
  • Mutluyaka ve Lefkoşa’da Yangın: Büyük Maddi Hasar07 Haziran 2025 Cumartesi 11:08
  • Futbolda kulüpler 4 yabancı oyuncu olmasını istedi06 Haziran 2025 Cuma 19:01
  • 259 kişi rapor edildi06 Haziran 2025 Cuma 13:22
  • Dört yaralı06 Haziran 2025 Cuma 13:01
  • Çalışan sayısı... %48 KKTC, %52 Diğer06 Haziran 2025 Cuma 11:19
  • “Alkollü ve süratli araç kullanmayın”06 Haziran 2025 Cuma 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti