SATRANÇ TAHTASI KIBRIS

Lise yıllarımda Mekânı cennet olsun Ahmet Köroğlu hocamız vardı. Felsefe ve mantık dersleri verirdi. Bir gün sınıfa girer girmez parmağı ile beni işaret ederek ‘’Sen zannedermişsin ki senin zannettiğini başkası zannetmez’’dedi. Ben de gayrı ihtiyari ‘’Aldanır sukutu hayale uğrar benliğini kaybedersin’’Diyerek cevaplamıştım. Dur be oğlum ben dersimizin konusunu söylemiştim demişti. Hala daha bu yanıtın doğru yanıt olduğunu düşünürüm.

Biz Kıbrıslı Türkler Hiçbir devirde kendi başımıza bir karar vermekten uzak yaşadık ve bizi yönetenlerin hep doğru yaptığını kabullendik ve ya kabullendirildik.

Liderlik mücadelesinde yaşananları hep galip gelenin arkasında durarak gösterdik. Mücadeleyi kaybedenleri ya hatırlamaz ya da hain olarak hatırlarız. Düzene karşı çıktıkları için katledilenlerin hesabını hiç sormayız. Böyle bir toplumuz.

Liderlik olarak bu yarışı kazanan üçlü Dr. Küçük, R.R.Denktaş ve Osman örek üçlüsünden tek ajandası olan R.R.Denktaş idi. Nitekim bu yolda önce Dr:küçük’ü ekarte ederek 1974 sonrası da Osman Örek’i ekarte ederek kendi tek adamlığını ilan etmiştir.

Bu konuda en büyük desteği Türkiye’dir. Her iki taraf da Londra konferansında Türkiye’nin da taraf ilan edilmesi ile birlikte müşterek bir ajandaya sahip olmuşlardır.

Türkiye ‘’Kıbrıs Türk’tür Türk kalacaktır’’sonrası da ‘’Ya taksim ta ölüm’’Sloganlarını benimsemiştir. Şimdilerde yine ‘’Kıbrıs Türk’tür Türk kalacaktır’’Dillendirmeye başlamıştır.

Denktaş ise ‘’Taksim’’ tezinin savunucusudur.’’Ada taksim edilip Türkiye’ye ilhak edilecek ve kendisi da Türkiye Cumhurbaşkanı olabilecek’’diye utopik bir düşüncesi vardı. Nitekim 1974 sonrası gelişmeler gerek Türkiye gerekse Türk dünyasındaki gelişmeler bu hayalinin gerçeğe dönüşebileceğini görebilmekteyiz. Ne yazık ki bu hayal 2002’ye kadar sürmüş Teyyip Erdoğan ve Annan planı ile birlikte ortadan kalmıştır. Tayyip bey Denktaş’a konuşacaksan git ülkende konuş diyerek onu Türkiye’den dışlamıştır.

Bu onun ölümüne yol açacak bir derinliktir önce ömür boyu Başkanlık hayali (KKTC Kuruluşu ile bu hakkı kazanmıştır) Aday olmayarak sonlanmış sonrası da o koltuğu Eroğlu’na kaptırmıştır.

Denktaş il birlikte Ada üzerinde bir başka benzer düşünceye sahip bir başka lider Makariyos’dur.O da kilisede gerçekleştirilen plebisitle adanın Yunanistan’a ilhakı yönünde kara aldırmıştır.Karar sonrası Grivas adaya gelerek EOKA tedhiş örgütünü kurmuştur.(Devam edecek)