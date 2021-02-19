SATRANÇ TAHTASI KIBRIS (3)

1974 sonrası Türkiye ve Denktaş Anayasal düzenin yeniden oluşturulması olgusundan vazgeçtiler.1977 ve 1979 Denktaş-Makariyos ve Denktaş-Kliridis görüşmeleri ile birlikte önerdikleri ‘’İki bölgeli ve iki kesimli siyasal eşitliğe dayalı federal bir çözüm’’ önerisinin perçinleşmesi ve BM karlarına geçmesini sağlamışlardır,

Bu noktadan itibaren yürütülen tüm görüşmeler hep belli ilerlemeler sağlansa da ne Türk tarafı ne de Rum tarafı çözüme evet dememiştir.

Türkiye ile Denktaş’ın ayrıldığı nokta Denktaş bir devlet olarak Türkiye ile bütünleşmeyi savunurken, Türkiye tamamı ile kendine bağlı olarak oluşacak bir yönetim ve bu yönetim üzerinden Akdeniz’deki zenginliklere ortak olmayı hedeflemiştir.

Bu süreçte Türkiye adaya nüfus aktarmış, toprak mülkiyetlerini değiştirmiş, AB’ye üyelik müracaatı kabul edilmiş, AB ile gümrük birliği anlaşması yapılmış, AB ile doğrudan görüşme süreci başlamıştır. Son Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonrasındaki Hükümet oluşturulması ile birlikte da artık Kıbrıs’ın Kuzeyinde kendi yönetiminde bir oluşum yaratmıştır.

Rum tarafı 1974’e kadar ENOSİS ilkesine sadık kalarak görüşme sürecini yürütmüş ve Yunanistan üzerinden AB’ye Kıbrıs Cumhuriyeti olarak girme süreci başlatmıştır.

Ne yazık ki bu süreçte Yunanistan ve Rum tarafının önünü hep Türkiye açmıştır. Önce Yunanistan’ın NATO’ya girmesine onay vermiş, sonrasında Güneyin tek taraflı AB’ye girmesine onay vermiştir.

Güney’in tek taraflı olarak AB’ye girmesi ile birlikte Güneyin ajandası değişmiştir. Artık ENOSİS gündemlerinde değildir. AB’ye Girene kadar Yunanistan’la olan işbirliği ters işlemeye başlamış ve Yunanistan’ın dediğine evet diyen Güney değişmiş Güneyin dediğine evet diyecek bir Yunanistan ortaya çıkmıştır. Çözüme evet dememelerini da Cumhurbaşkanları hep ’Biz devlet aldık parça devlet yapmayız’’diye dillendirmişlerdir.

Görüldüğü gibi Kıbrıs Türkü bu oyunun hiçbir yerinde artık yoktur. Bu satranç tahtasında oyuncu olarak başladığı oyunda artık oyuncu değil piyon konumundadır. Bu aşamadan sonra kazanacak iki taraf vardır TÜRKİYE VE GÜNEY artık oyuncu onlardır.