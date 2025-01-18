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Sattığı aracın yaşını düşüren galerici tutuklandı

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Lefkoşa'da meydana gelen olayda, 2009 model bir aracı 2013 model olarak gösteren oto galeri sahibi tutuklandı.
Sattığı aracın yaşını düşüren galerici tutuklandı

Lefkoşa’daki bir oto galeri sahibi, 2009 model bir aracı 2013 model olarak göstererek sattıktan sonra olayın anlaşılması üzerine “evrak sahteleme, tedavüle sürme ve dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklandı.

Polis basın bültenine göre olay geçen yıl Haziran ayında meydana geldi.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galeride satışa sunulan 2009 model salon aracı satın almak isteyen müşteriye, galeri sahibi O.A. tarafından aracın 2013 model olduğu söylendi. Dolandırmak kastıyla yalan beyanda bulunarak aracı 8 bin 500 sterline satan ve trafik sigorta poliçesine de aracın model yılına 2013 yazan O.A. olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı görülerek tutuklandı. 

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