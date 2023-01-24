  • BIST 5.276,82
  • Altın 1173.148
  • Dolar 18.8063
  • Euro 20.4894
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Savaş yeniden alevleniyor! 10 binlerce asker cepheye gitti

» »
ABD’li üst düzey bir askeri yetkili, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuna on binlerce yeni asker getirdiğini söyledi. İşte Rusya-Ukrayna savaşında son durum...
Savaş yeniden alevleniyor! 10 binlerce asker cepheye gitti

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşı üzerine bilgilendirmede bulunan ABD ordusundan üst düzey bir askeri yetkili, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda Rusya'nın kontrolündeki Kreminna kasabasına yönelik karşı saldırı başlattığını ve az ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Yetkili, Rusya'nın da Bahmut kasabasının yakınındaki yerleri almaya çalıştığını ve bölgede çatışmaların devam ettiğini ifade etti.

10 BİNLERCE ASKER CEHPEYE GİTTİ

Rusya'nın ağır kayıplar verdiğini belirten yetkili, Rus ordusunun hafta sonu cephe hattına on binlerce ek asker getirdiği bilgisini verdi.

Yetkili, “Birlikleri güçlendirme, kaybedilenlerin yerini doldurma bakımından bu sayı oldukça yüksek olmasına rağmen, bu kuvvetlerin eğitimlerinde önemli bir iyileştirme yok. Eğitim ve teçhizat bakımından yetersizler, aceleyle savaşa gönderilmişler.” dedi.

ABD MEVCUT İHTİYAÇLARI KARŞILIYOR

ABD'nin neden Ukrayna'ya M1 Abram tanklarını vermediği sorularını geçiştirmeye çalışan yetkili, ABD ve diğer ortaklarının Ukrayna'nın mevcut ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zelenskiy’den gıda krizi uyarısı geldi22 Ocak 2023 Pazar 17:33
  • Zelenskiy’den Tahıl Koridoru’ndaki rolü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü21 Ocak 2023 Cumartesi 18:39
  • Çin: Büyük ölçekli bir koronavirüs dalgası olasılığı çok düşük21 Ocak 2023 Cumartesi 15:42
  • Rusya’dan dikkat çeken adım: Moskova’da bazı binaların çatılarına hava savunma sistemi yerleştirildi20 Ocak 2023 Cuma 22:08
  • Çin internette COVID-19 ile ilgili "dezenformasyonu" engelleyecek20 Ocak 2023 Cuma 19:31
  • Kremlin: Ukrayna’ya tank sevkiyatının kötü sonuçları olur20 Ocak 2023 Cuma 15:13
  • Zelenskiy’den Almanya’ya sert eleştiri20 Ocak 2023 Cuma 11:59
  • Ukrayna’da kayıplar sürüyor… Rusya savaşın son durumunu açıkladı19 Ocak 2023 Perşembe 13:15
  • Rus devlet medyası açıkladı: Putin’in gizli silahı ortaya çıktı18 Ocak 2023 Çarşamba 15:01
  • Zelenskiy: “Putin savaştan çıkış yolu arıyor”18 Ocak 2023 Çarşamba 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti