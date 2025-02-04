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Savaşan: İklim değişikliği şubesi kurulması için çalışmalara hız verildi

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Savaşan,CTP Milletvekili Filiz Besim’le katıldığı Azerbaycan’ın Bakü şehrinde yapılan Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Sağlık Komisyonları Başkanları ikinci toplantısı hakkında bilgiler paylaştı
Savaşan: İklim değişikliği şubesi kurulması için çalışmalara hız verildi

Savaşan, 21 Ocak’ta yapılan toplantıda ülkeyi temsil ettiklerini kaydederek, toplantıda “İklim Değişikliği ve Sağlık: Yasamanın Rolü ve Müdahalesi” konusunun ele alındığını belirtti.

Savaşan, toplantıdaki konuşmasında iklim değişikliğinin risklerine dikkat çektiğini ve iş birliği çağrısında bulunduğunu kaydetti. Savaşan, iklim değişikliğiyle mücadelede yapılması gerekenleri de aktardığını ifade ederek, bunlara örnekler verdi.

Ülkelerin yasama organlarının bu kapsamda yapacağı çalışmalar ve alacağı tedbirlerin öneminin de toplantıda vurgulandığını belirten Savaşan, toplumda bilincin artırılması, bilgi ve kaynak paylaşımı gibi atılması gereken adımları sıraladı.

Milletvekili Savaşan, çevre politikalarının sağlık politikalarıyla entegre edilmesinin bu anlamda atılabilecek en önemli adım olduğunu söyledi; Meclis’e büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Savaşan, iklim değişikliği şubesi kurulması için çalışmalara hız verildiği, gelecek günlerde Türkiye Şehircilik Bakanlığı ile yapılacak protokolün bir maddesinin iklim değişikliği hakkında olacağı ve tüm bakanlıklar ve paydaşların yer alacağı özel bir komite kurulacağı gelişmelerini de paylaştı.

 

BESİM: ALINMASI GEREKEN CİDDİ DERSLER VAR

Söz konusu toplantıya katılan Filiz Besim, Meclis Sağlık Komitesini temsilen oraya gittiklerini kaydederek, bu önemli konunun Türk Devletleri sağlık komiteleri tarafından ele alınarak, yasama organlarının neler yapabileceğinin tartışıldığını belirtti.

Alınması gereken ciddi dersler olduğunu söyleyen Besim, konunun “samimi olarak” gündeme taşınması ve gerekli yasaların çıkarılması temennisinde bulundu; konunun multidisipliner yönüne dikkat çekti.

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