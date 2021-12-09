  • BIST 2.036,00
  • Altın 781.48940
  • Dolar 13.748
  • Euro 15.5768
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

SEÇİM 2022

Seçim Detay'dan takip edilir...09 Aralık 2021 Perşembe 11:13Seçim Detay'dan takip edilir...Seçim Detay'dan takip edilir...
Karma Rekortmeni Çetin Sadeli aday adayıKarma Rekortmeni Çetin Sadeli aday adayı09 Aralık 2021 Perşembe 09:50
Sosyal medyada Boykot çağrısı.. BKP Boykot kararı açıkladı.. YKP'nin de açıklaması bekleniyorSosyal medyada Boykot çağrısı.. BKP Boykot kararı açıkladı.. YKP'nin de açıklaması bekleniyor09 Aralık 2021 Perşembe 09:42
Partilerde ön seçim heyecanıPartilerde ön seçim heyecanı09 Aralık 2021 Perşembe 09:33
SON EKLENEN GALERİLER
Çıldır: Küçük Dokunuşlarla Bozuk Sistem DüzeltilebilirÇıldır: Küçük Dokunuşlarla Bozuk Sistem DüzeltilebilirÇıldır: Küçük Dokunuşlarla Bozuk Sistem Düzeltilebilir08 Aralık 2021 Çarşamba 19:57
Baybars: “Halk Yaşam Mücadelesi Verirken, Hükümet Adım AtmıyorBaybars: “Halk Yaşam Mücadelesi Verirken, Hükümet Adım AtmıyorBaybars: “Halk Yaşam Mücadelesi Verirken, Hükümet Adım Atmıyor08 Aralık 2021 Çarşamba 18:49
Özersay: Tl’ nin Değer Kaybından Türkiye’den Daha Büyük Zarar YaşadıkÖzersay: Tl’ nin Değer Kaybından Türkiye’den Daha Büyük Zarar YaşadıkÖzersay: Tl’ nin Değer Kaybından Türkiye’den Daha Büyük Zarar Yaşadık08 Aralık 2021 Çarşamba 18:29
CTP Üyeleri Sandık Başına GidiyorCTP Üyeleri Sandık Başına GidiyorCTP Üyeleri Sandık Başına Gidiyor08 Aralık 2021 Çarşamba 18:02
HP'de Tolga Atakan Aday değilHP'de Tolga Atakan Aday değilHP'de Tolga Atakan Aday değil08 Aralık 2021 Çarşamba 15:39
Erhürman: Asgari ücret vergilerden tamamen arındırılacakErhürman: Asgari ücret vergilerden tamamen arındırılacakCumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçmiş hükümet dönemine işaret ederek, sorunun isimlerde değil, zihniyette olduğunu ve ülkeyi bu zihniyetin elinden kurtarmak gerektiğine dikkat çekti.08 Aralık 2021 Çarşamba 15:17
BKP Boykot kararı aldığını açıkladıBKP Boykot kararı aldığını açıkladıBKP Boykot kararı aldığını açıkladı08 Aralık 2021 Çarşamba 12:29
İşte YDP aday adayları listesiİşte YDP aday adayları listesiİşte YDP aday adayları listesi08 Aralık 2021 Çarşamba 12:04
Asım Akansoy: “Güçlü bir kadro ve toplumla dayanışma ile sorunları aşabiliriz”Asım Akansoy: “Güçlü bir kadro ve toplumla dayanışma ile sorunları aşabiliriz”Asım Akansoy: “Güçlü bir kadro ve toplumla dayanışma ile sorunları aşabiliriz”08 Aralık 2021 Çarşamba 11:24
Özersay: Güneyle Ticaret, Krizi Fırsata ÇevirebilirÖzersay: Güneyle Ticaret, Krizi Fırsata ÇevirebilirÖzersay: “Güneyle Ticaret, Krizi Fırsata Çevirebilir”07 Aralık 2021 Salı 19:51
CTP Gençlik Örgütü Karpaz’da Eğitim Kampı DüzenlediCTP Gençlik Örgütü Karpaz’da Eğitim Kampı DüzenlediCTP Gençlik Örgütü Karpaz’da Eğitim Kampı Düzenledi07 Aralık 2021 Salı 17:52
1 2 3 
YAZARLAR
SON DAKİKA HABERLER
FOTO GALERİ
12345678
VİDEO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti