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Seçim Sonuçlarına İtirazlar İçin Süre Doldu

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Seçim Sonuçlarına İtirazlar İçin Süre Doldu…
Seçim Sonuçlarına İtirazlar İçin Süre Doldu

Seçim sonuçlarına itirazlar için verilen süre 17.00’de doldu. İlçe seçim kurulları itirazları yarın 17.00’ye kadar değerlendirecek.

BRT canlı yayınına katılan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, geçersiz oy pusulası oranının yüzde 9,91 olduğunu kaydetti.

Bu arada BRT’ye bağlanan UBP Genel Sekreteri Ertuğrul Hasipoğlu, ülke genelindeki bütün sandıklara karma oylarla ilgili itiraz dosyaladıklarını dile getirdi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçe seçim kurullarına mühürler bazında itiraz ettiklerini kaydetti.

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