“Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi” Genel Kurul’a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni oy çokluğuyla onaylayarak genel kurula sevk etti.

Yasa önerisi, Cumhurbaşkanlığı adayı olmak isteyen kişilere, yasada öngörülen koşullara ek olarak en az 1500 yurttaşın imzası ve noter onaylı aday olma talep belgesiyle YSK’ya başvuru şartı getiriyor.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite bugün saat 13.00’te Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni (Öneri Sahibi: UBP Grubu adına Sayın Oğuzhan Hasipoğlu) ele alarak oy çokluğuyla onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti. Toplantıya davetli olarak Başbakanlık, Yüksek Seçim Kurulu ve Başsavcılık yetkilileri katılarak, konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, komite üyeleri CTP Milletvekilleri Ongun Talat ve Ürün Solyalı, UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük katıldı. Komite toplantısında ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Sıla Usar İncirli ve Salahi Şahiner ile Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı