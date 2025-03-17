Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi, ivedi olarak ele alındı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi'ni ivedi olarak ele aldı. Komite, Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün saat 11:00’de Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: UBP Grubu adına Sayın Oğuzhan Hasipoğlu) (İVEDİ)”ni ele aldı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya davetli olarak KKTC Başbakanlık, Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Sosyalist Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi ve Bağımsızlık Yolu Partisi’nden yetkili ve temsilciler katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundular.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ve Sami Özuslu ile Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.