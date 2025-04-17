Seçime doğru anketler yayınlanmaya başladı.... Kim önde?

GENAR araştırmanın 8-21 Mart tarihleri arasında KKTC genelinde 18 yaş üzeri bin 200 KKTC vatandaşı ile yaptığı anketin sonuçlarına göre Ulusal Birlik Partisi’nin destek vereceğini açıkladığı cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Ersin Tatar yarışı önde götürüyor.

Tatar’ın en yakın rakibi ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman oldu.

GENAR’ın anketinde cumhurbaşkanlığına adaylığı konusunda ismi geçen isimler de var.

GENAR’ın araştırma sonuçları şöyle:

Ersin Tatar yüzde 37.9, Tufan Erhürman yüzde 36, Erhan Arıklı yüzde 7.1, Mehmet Harmancı yüzde 7, Kudret Özersay yüzde 6.8, Serdar Denktaş yüzde 4.6 ve Özdil Nami yüzde 0.6