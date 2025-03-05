Seçime doğru... Anketler yayınlanmaya devam ediyor...

2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan son anket çalışmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. 10-22 Ocak 2025 tarihleri arasında, toplam 1014 kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen araştırma, seçimlere dair önemli veriler sundu. Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda en yüksek oyu alması beklenen isim, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman oldu. Erhürman, katılımcıların %33'ünün desteğini alarak birinci sıraya yerleşti.

Mevcut Cumhurbaşkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ersin Tatar ise %28 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Anket sonuçlarında üçüncü sırayı %9 ile Kudret Özersay alırken, onu %5 oy oranıyla Mehmet Harmancı takip etti. Diğer adaylardan Serdar Denktaş %5, Erhan Arıklı %4, Sibel Siber %4 ve diğer adaylar toplamda %3 oy oranına sahip oldu.

Araştırmanın metodolojisine bakıldığında, modern araştırma teknikleri kullanılarak gerçekleştirildiği ve CAPI (bilgisayar destekli yüz yüze görüşme) yöntemiyle yürütüldüğü belirtiliyor. Örneklem seçiminin tabakalandırılmış tesadüfi yöntemle gerçekleştirildiği ve %95 güven aralığında, hata payının +/- %3,1 olarak belirlendiği ifade edildi.

Ayrıca, ankete katılan seçmenlerin yaklaşık %30’unun henüz kararsız olduğu veya sandığa gitmeme eğiliminde bulunduğu gözlemlendi. Türkiye’de uygulanan başkanlık sistemine yönelik bir soruya verilen yanıtlarda ise, KKTC seçmeninin %60’ının bu sistemi ülkesine uygun bulmadığı veya tercih etmediği ortaya çıktı.

Seçim süreci yaklaştıkça, adayların kampanya stratejileri ve seçmenin eğilimindeki değişimler büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.