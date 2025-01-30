Sehatköy'de insan kaçakçılığı... 7 Tutuklu

Polisin açıklaması şöyle:

29.01.2025 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Serhatköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, kontrol maksatlı durdurulan iki araç içerisinde şüpheli olarak görülen yolcular B.O.K.(E-25), B.I.O.(E-32), M.H.A.(E-42), B.E.F.(K-33), A.M.A.(E-28), E.G.(E-28) ve F.O.N.M.I.A.(E-25)’nın yapılan ileri sorgulamasında, söz konusu araç sürücüleri C.K.(E-28) ve S.C.R.(E-30) ile, kendilerini GKRY bölgesine geçirmeleri için gizli ittifak kurarak anlaştıkları ve araç sürücülerine toplam 1300 Euro ile 300 ABD Doları para verdikleri tespit edilmiştir. Tüm şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.