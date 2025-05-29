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Şehir Plancıları Odası: Girne Kalesi arkasındaki düzenleme ara emriyle durduruldu

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Şehir Plancıları Odası, Girne Kalesi arkasında yapılan düzenlemeye karşı dava dosyaladıkları Yüksek İdare Mahkemesi'nin dünkü duruşmada yürütmeyi durdurma kararı aldığını duyurdu.
Şehir Plancıları Odası: Girne Kalesi arkasındaki düzenleme ara emriyle durduruldu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası, geçen hafta yargıya taşıdıkları Girne Kalesi arkasındaki düzenlemeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu alanda düzenleme yapan Girne Belediyesi’nin İmar Yasası ile Eski Eserler Yasası'na aykırı hareket ettiği, düzenlemenin Anıtlar Yüksek Kurulu kararı ve Şehir Planlama Dairesi onayı olmaksızın yapıldığı savunuldu.

Şehir Plancıları Odası’nın amacının kamu yararına yapılacak düzenlemelere karşı durmak olmadığının ifade edildiği açıklamada, yasaların vatandaşlarla kurumlar arasında ayırım yapmadığı vurgulandı.

KTMMOB Şehir Plancıları Odası, kamu yararına yapılacak düzenlemelere katkıya açık olduğunu da belirtti.

Açıklamada, Girne Koruma Çevre Planı, İmar  Yasası ile Eski Eserler Yasası'na işaret edilerek, “Doğal ve arkeolojik değerlerin ve kalıntıların korunması elzemdir”  vurgusunda bulunuldu.

 

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