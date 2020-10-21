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Şehir Plancıları Odası, Yeşil Alan Ayrılmayan Proje Ve Onay Veren Belediyeyi Yargıya Taşıyacağını Açıkladı

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Şehir Plancıları Odası, Yeşil Alan Ayrılmayan Proje Ve Onay Veren Belediyeyi Yargıya Taşıyacağını Açıkladı
Şehir Plancıları Odası, Yeşil Alan Ayrılmayan Proje Ve Onay Veren Belediyeyi Yargıya Taşıyacağını Açıkladı

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Girne Zeytinlik bölgesinde 10 bin metrekareden fazla olan gelişme alanı içerisinde yasaların öngördüğü oranda kamusal faydaya katkı sağlayacak yeşil alan alınmadığına işaret ederek, dosyayı ve ona ruhsatı veren belediyeyi yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Refikoğlu yazılı açıklamasında, Şehir Planlama Dairesi’nin  kuruluş amacının “Dengeli bir kentleşmenin gerçekleşmesini sağlamak” olduğuna dikkat çekerek, Zeytinlik bölgesinde “2017 GBB 111 numaralı planlama onayı” sürecinde  kamusal faydaya katkı sağlayacak yeşil alan konusunda yeterince dikkatli davranılmadığını savundu.

Refikoğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Şehir Planlama Dairesinin kuruluş amaçlarına baktığımız zaman ‘Dengeli bir kentleşmenin gerçekleşmesini sağlamak” gibi bir ilkeye sahipken maalesef ilgili daire’, 2017 GBB 111 numaralı planlama onayı” sürecinde 10000 metrekareden fazla olan gelişme alanı içerisinde Zeytinlik Bölgesinin halkının kullanabileceği kamusal faydaya katkı sağlayacak yeşil alanı almamıştır. 
İlgili dosya incelendiği zaman toplam yeşil alan miktarının yüzde 10 olarak alınması gerekirken bu oran yüzde 3 civarındadır. Söz konusu emirnamede ‘Yukarıdaki (1)’inci fıkranın (b) bendinde belirtilen kamusal alanlar çıktıktan sonra, kalan parsel alanının (a) 6000 metre kare ve üzerinde olduğu durumlarda, kalan alanın %10’u yeşil alan olarak kamuya ayrılır’ ibaresine göre yollar çıktıktan sonra kalan alan üzerinden yeşil alanın yüzde 10 olarak alınması durumundan yaklaşık 1000 metrekareye yakın bir yeşil alan alınması gereken planlama onayında yalnızca 369 metrekare yeşil alan alınmıştır. Bu da planlama onayı sürecinde eşitlik ilkesinin ihlali anlamına gelmektedir. 

Eksik yeşil alan alınması yanı sıra ilgili gelişme incelendiği zaman araç girişleri ve çıkışları trafik düzenin alt üst etmekte ve kaza riski doğurmaktadır. Maalesef bu tür proje onayları incelenmeden KKTC Şehir Planlama Dairesi tarafından imzalanmış ve Girne Belediyesi tarafından da yeşil alan alınmadan ruhsat kesilmiştir. Söz konusu dosya için odamız önümüzdeki günlerde hukuksal işlemlerin başlatılması için yargıya başvuracaktır”. 

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