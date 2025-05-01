Selçuk Bayraktar: Kardeş vatanı, yeni teknoloji üssü yapmak için buradayız!

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC’nin açılışında yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’tan başvuran 47 bin gençle birlikte yeni bir dünyanın temellerinin atıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen TEKNOFEST KKTC başladı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST KKTC, Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda saat 13.00'te yapılan törenle resmi olarak açıldı.

"KARDEŞ VATANI, YENİ TEKNOLOJİ ÜSSÜ YAPMAK İÇİN BURADAYIZ"

Açılışta konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Kardeş vatanda sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum, kardeş vatanı, yeni teknoloji üsttü yapmak için buradayız" diyerek sözlerine başladı. 1 Mayıs dolayısıyla emek ve dayanışma gününü de kutlayan Bayraktar, bu yıl Teknofest’e Kuzey Kıbrıs’tan 15 bini aşkın takım ve 47 bin gencin başvurduğunu açıkladı.

Bayraktar konuşmasının devamında "Bir milletin aklı, bir medeniyetin kalbi burada buluştu. Gençlerimiz, sağlık, tarım, çevre, enerji gibi birçok alanda umut verici projeler geliştiriyor. Uçan araba simülasyonlarından sosyal inovasyonlara, robotik sistemlerden deprem projelerine kadar insanlığın yararına fikirler üretiyorlar. Bu gençler sadece yarışmıyor; aynı zamanda yeni bir dünyanın temellerini atıyorlar," dedi.

"KIBRIS'IN BAĞRINDAN BİR KEZ DAHA İLAN EDİYORUZ, TEKNOLOJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE, TAM BAĞIMSIZ TÜRK DÜNYASI!"

Bayraktar ayrıca, "Teknofest, rotasını kaybetmiş bir dünyaya yön veren bir harekettir. Adil bir dünyanın tohumlarını atıyoruz," diyerek sözlerini sürdürdü.

Son olarak Bayraktar, "Bu güzel ada, mücahitlerin cesaretiyle özgürlüğe yürüdü. Bugün, onların aziz hatırasını yüksek teknolojiyle taçlandırıyoruz. Bilim, mühendislik ve alın teriyle yeni bir gelecek inşa ediyoruz. Kıbrıs’ın bağrından bir kez daha ilan ediyoruz: Teknolojide tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız Türk dünyası!" şeklinde konuştu.