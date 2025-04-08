Selma Eylem: Bu tüzüğü bu halk uygulatmayacak! Geçit yok!

KTOEÖS sendikası başkanı Selma Eylem yaptığı açıkıalmada "Bu tüzüğü bu halk uygulatmayacak! Geçit yok!" dedi.
Kız çocukları bedeni üzerinden siyasi İslam dayatmasına tepkidir bu eylem.
Bu hükümet istifa etmelidir.
KTOEÖS sendikası başkanı Selma Eylem yaptığı açıkıalmada "Bu tüzüğü bu halk uygulatmayacak! Geçit yok!" dedi.
Kız çocukları bedeni üzerinden siyasi İslam dayatmasına tepkidir bu eylem.
Bu hükümet istifa etmelidir.
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