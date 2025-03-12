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Şenkul: Alkollü araç sürmek normalleştirilemez, toplu taşıma bir zorunluluktur

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, alkollü araç sürmenin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ve toplu taşıma sorununa bir an önce çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.
Şenkul: Alkollü araç sürmek normalleştirilemez, toplu taşıma bir zorunluluktur

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Şenkul, “Toplu taşıma yeteri kadar yok. Yollarımız yeteri kadar güvenli değil. Bu 2 cümleye kimse itiraz edemez çünkü her iki cümle de doğrudur” diyerek, toplu taşıma eksikliği ve trafik güvenliği sorunlarına dikkat çekti. Ancak, bu sorunların alkollü araç sürmenin normalleştirilmesine gerekçe oluşturamayacağını belirtti.

Yeni düzenlemeyle alkollü araç kullanımı konusunda 150 promil üzeri alkol oranlarında, suçlunun yargı karşısına çıkacağını ifade eden Şenkul, “Mahkemenin takdiriyle 15 asgari ücrete kadar ceza verilebileceği, hatta hapis cezası verilebileceği belirtiliyor. İlk kez suç işleyenler en üst cezayı alacak diye bir şey yok, ancak sürekli alkol alarak araç kullananlar daha ağır ceza alacak” dedi. Şenkul, yargının ceza verme yetkisini elinde bulundurmasının, suçun ağırlığına göre cezaların belirlenmesinde önemli olduğunu kaydetti.

Şenkul, restoran ve meyhane işletmecilerinin piyasanın daralmasıyla mutsuz olduklarını ve bu konuda endişelerinin haklı olduğunu kabul etti. Ancak alkollü araç kullanımını onaylamak yerine, toplu taşıma sorununa çözüm bulana kadar, işletmelerin müşterilerine yönelik servis sağlanması veya taksicilerin indirimli fiyat uygulaması gibi alternatif çözümler geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Başkan Şenkul, ayrıca alkollü araç kullanmaya karşı tepki gösterenlere de çağrıda bulunarak, “Batı ülkelerindeki uygulamalara bakarak, birçok ülkede promil sınırının 50’nin bile altına çekildiğini görebiliriz. Bu yüzden alkollü araç sürmenin normalleştirilmesi hiçbir şekilde doğru değil” dedi.

Şenkul, toplu taşıma ve yol güvenliği sorunlarına da değinerek, topluma özeleştiri yapma çağrısı yaptı. “Evet yollar bozuk, evet toplu taşıma yok, evet kötü yönetiliyoruz, evet dışarıdan içimize çok karışıyorlar, evet nüfus kontrolden çıktı ama bunlara karşı ne gibi mücadele veriyoruz?” diye sorarak, toplumsal sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Son olarak, Şenkul, alkollü araç kullanımının her durumda kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Bana/bize bir şey olmaz diye yanlışlara yanlış demek yerine sürekli bahaneler üreterek suçu hep başka yerlere atmak, yurdumuzu düzeltmemizi imkansızlaştırır” ifadelerini kullandı.

Başkan Şenkul’ün açıklaması, trafik güvenliği ve toplu taşıma sorunlarının çözülmesine yönelik önemli bir mesaj olarak öne çıkarken, alkollü araç kullanmaya karşı toplumda daha net bir tutum sergilenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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