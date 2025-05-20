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Şenkul: Ankara’da doğan oğluma vatandaşlık var, Girne’de doğana yok; bu saçmalık nasıl açıklanabilir?

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Ankara’da doğan oğluna 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşlığı verilirken, Girne’de doğan oğluna verilmediğini belirterek bu durumu “saçmalık” olarak nitelendirdi ve uygulamadaki çelişkiye tepki gösterdi.
Şenkul: Ankara’da doğan oğluma vatandaşlık var, Girne’de doğana yok; bu saçmalık nasıl açıklanabilir?

Mete Hatay’ın 'Kıbrıs Cumhuriyeti’nin' vatandaşlık uygulamalarına yönelik eleştirilerine destek veren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel bir örnekle sistemdeki çelişkilere dikkat çekti.

Aynı anne ve babadan olan iki çocuğundan Ankara’da doğan oğlunun 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşlığı alabildiğini, ancak Girne’de doğan diğer oğlunun bu haktan mahrum bırakıldığını belirten Şenkul, bu durumu "saçmalık" olarak nitelendirdi ve bunun nasıl açıklanabileceğini sorguladı.

Şenkul'un paylaşımının tamamı şu şekilde:

“Daha ilginç bir örnek de biziz muhtemelen, aynı anne aynı baba, anne Türkiye doğumlu. Ankara’da doğan oğluma vatandaşlık var, Girne’de doğana yok.

Böyle bir saçmalığı kim nasıl açıklayabilir?”

 

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