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Şenkul: Uğur Mumcu Caddesi’nde yeni bir projeye start verdik

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden kentin doğu bölgesinde yaşanan trafik sorununa çözüm projesi çerçevesinde Uğur Mumcu Caddesi’nde yeni bir projeye başladıklarını duyurdu.
Şenkul: Uğur Mumcu Caddesi’nde yeni bir projeye start verdik

Murat Şenkul, “Özyalçın şirketine ait olan, pandemide test ve aşı merkezi olarak kullanılan binayla Motto Süpermarketin parsellerinin birleştiği noktada yeni bir çember ve Bellapais yoluna bağlantı yapılacak resmi yol çalışmalarına başladık. Bu çember bize ilk aşamada Çatalköy’den gelip Oscar bölgesine dönüşü sağlayacak ve bu bölge halkını rahatlatacağı gibi trafik yoğunluğunu da bir miktar azaltacaktır o bölgedeki” ifadelerini kullandı.

“Buna ek olarak Girne istikametinden gelip yolun güneyinde kalan konut ve iş yerleri için U dönüş imkanı sağlayacaktır” açıklamasını da yapan Şenkul, şöyle devam etti:

“Kamyon, tır gibi yük ve iş araçlarına Girne merkezine girmeden geçiş imkanı sağlayacak alternatif yol projemiz hayat bulduğu zaman hedefimiz Girne merkezde RİNG sistemine geçmektir.

Ring sistemine geçildiği zaman şu anki Bellapais ışıkları tamamıyla devreden çıkartılarak yapımına başlanan çember batıdan gelişlerde Ozanköy ve Bellapais yolları için ana giriş güzergahı olacaktır.

Özetle kısa vadede Oscar bölgesi sakinlerine ve bölgedeki esnafa uzun vadede ise kentimizin tüm trafik sistemine katkı sağlayacak önemli bir proje… Girne Belediyesi ve özel mülk sahiplerinin ortak aklıyla hayat buluyor, herkes kazanıyor…”

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