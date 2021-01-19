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Sennaroğlu, Meclis personeli ile bir araya geldi

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis Başkanlığı’nın ilk gününde Meclis çalışanlarıyla bir araya geldi.
Sennaroğlu, Meclis personeli ile bir araya geldi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis Başkanlığı’nın ilk gününde Meclis çalışanlarıyla bir araya geldi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Sennaroğlu, Meclis bünyesinde çalışan personeli odalarında ziyaret edip, işlerinde başarılar temenni etti.

Meclis çalışmaları kapsamında en yoğun dönemlerden biri olan bütçe görüşmeleri öncesi personelin her zaman olduğu gibi ön hazırlıkları tamamlamış olduğunu görmenin kendisini memnun ettiğini ifade eden Sennaroğlu, bütçe maratonu için görev yapacak personele kolaylıklar diledi.

Meclis personelinin her zaman büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdiğine vurgu yapan Sennaroğlu, başkanlığı döneminde de tam bir uyum içerisinde çalışmalarına devam edeceklerine inandığını belirtti. Covid 19 pandemisi nedeniyle bütün dünyada sıkıntıların yaşanmaya devam ettiğine işaret eden Başkan Sennaroğlu, özellikle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların aşılması adına yasama faaliyetleri kapsamında yapılacak çalışmalara katkı koymaya hazır olduklarını dile getirdi. 

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