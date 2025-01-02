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Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlandı

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Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlandı
Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlandı

Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Gerçek ve tüzel kişiler, Yasa Tasarısı’nın içeriği ile ilgili görüş ve önerilerini yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığına sunabilecek.

Tasarı, “Serbest Liman ve bölgede işletme izni almak için aranan koşulların yeniden belirlenmesi, alınacak harçların güncellenmesi, Serbest Liman ve bölgede tescilli olan ve Serbest Liman ve bölgede açık alan ve/veya kapalı alan ve/veya ofis Tescilli Gerçek veya kirasında bulundurmayan gerçek veya tüzel kişilerin harçları yatırması gereken son tarihi ve hangi usulde yatırılacaklarını belirlemek” amacıyla hazırlandı.

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