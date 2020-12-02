Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (02.12.2020)

Serbest piyasada 7,8230 liradan alınan dolar, 7,8250 liradan satılıyor. 9,4460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,4480 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8480 lira, euronun satış fiyatı ise 9,4090 lira olmuştu.
Serbest piyasada 7,8230 liradan alınan dolar, 7,8250 liradan satılıyor. 9,4460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,4480 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8480 lira, euronun satış fiyatı ise 9,4090 lira olmuştu.
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