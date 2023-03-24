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Serbest Piyasada Son Durum

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Serbest piyasada euro 20,63, sterlin 23,41, dolar ise 19,05 liradan işlem görüyor.
Serbest Piyasada Son Durum

Serbest piyasada, saat 10.00 itibarıyla 20,63 liradan alınan euro, 20,67 liradan satılıyor. 23,41 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 23,44 lira olarak belirlendi.

Dolar ise 19,05 liradan alınıp, 19,09 liradan satılıyor.

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