Serbest Piyasada Son Durum

Serbest piyasada, saat 10.00 itibarıyla 20,63 liradan alınan euro, 20,67 liradan satılıyor. 23,41 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 23,44 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 19,05 liradan alınıp, 19,09 liradan satılıyor.
Serbest piyasada, saat 10.00 itibarıyla 20,63 liradan alınan euro, 20,67 liradan satılıyor. 23,41 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 23,44 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 19,05 liradan alınıp, 19,09 liradan satılıyor.
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