Serbest Piyasada Son Durum

Piyasalar Türkiye'deki seçimlerin sonuçlanmasıyla hareketlenirken, döviz kurunda 6 Haziran'da rekor geldi. Sabah saatlerinde düşük hacimli piyasada dolar 22,15 seviyesinde işlem görüyor. Euro 24 liraya dayandı ve 23,75 seviyesine ulaştı. Sterlin ise 27,45 liradan işlem görüyor.
Türkiye’deki 28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor kıran döviz kurları, bugün de hareketini değiştirmedi.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ KURLARI
Serbest piyasada saat 11.00 itibarıyla kurların alış- satış fiyatları şöyle:
STG ALIŞ: 26,10 SATIŞ: 27,45
EURO ALIŞ: 22,55 SATIŞ: 23,75
USD ALIŞ: 21,00 SATIŞ: 22,15
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