Serbest Piyasada Son Durum

Saat 10:15 itibarıyla serbest piyasada 26,00 liradan alınan dolar 26.40 liradan satılıyor.
28.30 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 28.75 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 33.10 liradan alınıp, 33.65 liradan satılıyor.
Saat 10:15 itibarıyla serbest piyasada 26,00 liradan alınan dolar 26.40 liradan satılıyor.
28.30 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 28.75 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 33.10 liradan alınıp, 33.65 liradan satılıyor.
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