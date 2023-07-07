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Serbest Piyasada Son Durum

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Serbest Piyasada Son Durum
Serbest Piyasada Son Durum

Saat 10:15 itibarıyla serbest piyasada 26,00 liradan alınan dolar 26.40 liradan satılıyor.

28.30 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 28.75 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 33.10 liradan alınıp, 33.65 liradan satılıyor.

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